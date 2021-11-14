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Читатели Daily Express вступились за Россию после слов главы МИД Британии о мигрантах
Политика
Читатели Daily Express вступились за Россию после слов главы МИД Британии о мигрантах
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Зубарев

Лондон, 14 ноября. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс проявляет некомпетентность во внешней политике, отметили читатели Daily Express, критикуя заявление дипломата о беженцах на границе Польши и Белоруссии.

Британский министр ранее заявила, что Россия якобы несет ответственность за миграционный кризис. Она также призвала Москву «надавать» на Минск в вопросе беженцев. Однако британские пользователи Сети не согласились с ее позицией и встали на сторону России. По мнению читателей Daily Express, Лондону следует переключиться на решение внутренних проблем.

«Эта вечная кампания нашего правительства против России меня жутко утомила. Сядьте с ними и поговорите. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут», — написал комментатор ThornInTheSide.

Читатели Daily Express вступились за Россию после слов главы МИД Британии о мигрантах
Global Look Press / Attila Husejnow

Юзер под ником Oh Sure посетовал, что руководству Британии хватило смелости говорить о России, когда Лондон сам не может справиться с собственным кризисом. Иностранцы совершают все больше преступлений в Британии, а гражданам страны сокращают доходы, чтобы было чем заплатить беженцам.

«Будем надеяться, что она (Элизабет Трасс. — Прим. ФАН) не станет нашим следующим премьер-министром», — заключили читатели, поставив главу МИД на место.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад начать помогать мигрантам в Белоруссии. По ее словам, разговоры на политические темы в этой ситуации неуместны.

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беженцы мигранты мид лондон британия
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