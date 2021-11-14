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Экономист Зубец не исключил банкротства Украины в ближайшие годы
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Политика
Экономист Зубец не исключил банкротства Украины в ближайшие годы
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 14 ноября. Тенденции на Украине свидетельствуют о приближающемся банкротстве страны, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Недавно бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в случае войны с Киевом Москва сперва ввела бы экономическую блокаду. По его словам, это привело бы к падению режима в течение нескольких дней.

Существующие тенденции в экономической сфере Украины указывают на то, что уже в ближайшие три-четыре года страна может столкнуться с финансовой катастрофой, отметил Зубец. Президент Владимир Зеленский дополнительно усугубил ситуацию, поссорившись со всеми, с кем можно: олигархами, народом и западными партнерами, добавил эксперт.

Экономист Зубец не исключил банкротства Украины в ближайшие годы
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Некоторые украинские политологи даже говорят, что кризис может состояться уже этой зимой, когда правительство просто не сможет обеспечить населению тепло и электричество по приемлемым ценам», — пояснил Зубец.

Он добавил, что Москве нужно лишь дождаться катастрофы на Украине, после чего совместно с Европой и США договариваться о новом формате существования страны без Зеленского и неонацистов у власти.

Ранее политолог Чаплыга рассказал о невидимой войне на Украине, которая уничтожает остатки энергетики в стране. Это противостояние наносит еще больший ущерб, чем ситуация в Донбассе, констатировал эксперт.

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