Экипажи Су-30СМ отработали маневры в сложных метеоусловиях на учениях в Курской области

Санкт-Петербург, 14 ноября. Летчики Западного военного округа провели в Курской области плановые учебно-тренировочные полеты, задействовав истребители Су-30СМ.

Учения проводились в сложных метеоусловиях. Экипажи самолетов отработали взлет и заход на посадку, боевое маневрирование на малых и средних высотах, тренировочные атаки по воздушным и наземным целям, а также принуждение самолета-нарушителя к посадке.

Маневры проводились в течение трех летных смен. Участие в них принимали более 40 военнослужащих.

Ранее летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили в Тверской области полеты с фотострельбой. Также экипажи осуществили перехват, поразили беспилотные и пилотируемые цели, после чего успешно ушли от атаки авиации условного врага.