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Постковидный синдром лечат и изучают в клинике Санкт-Петербурга
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Первый в мире Центр по изучению последствий коронавирусной инфекции появился на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова. Научные сотрудники помогают пациентам справится с постковидным синдромом.

Изначально лаборатория Центра по изучению аутоиммунных заболеваний имени профессора И. Шенфельда исследовала синдром хронической усталости. Однако с наступлением пандемии COVID-19 направление деятельности изменилось.

«В 2020 году мы впервые обнаружили взаимосвязь: те же самые проявления, которые возникают при синдроме хронической усталости, при фибромиалгии. Это проявление аутоиммунных заболеваний. То же самое возникает и при постковиде», — заявила врач-эпидемиолог Лидия Сопрун.

При обследовании пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию, сотрудникам лаборатории Центра изучения постковидного синдрома необходимо убедиться в отсутствии у человека других серьезных патологий. Этого требует Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ).

«Соответственно, просто выслушав пациента, собрав анамнез, исключив другие заболевания, и просто направив известные методы лечения на полинейропатию и поражение малых сосудов, уже можно добиться какого-то эффекта», — рассказывает врач-невролог Наталья Гаврилова.

Часто при заболевании COVID-19 у предрасположенных лиц развивается иммунологическое воспаление. Впоследствии возникают сразу два синдрома. Первый — это гриппоподобный с температурой, болью в мышцах и суставах.

Второй — это иммунологическое воспаление, которое разрушает малые волокна нервной системы организма. Оно вызывает нарушение в работе всей вегетативной регуляции человека.

«У нас есть определенные методики, которые в рамках консультаций и дневного стационара могут быть применены. Они неплохо способствуют изменению со стороны невропатии, микроциркуляторного русла», — отметила научный работник.

ВОЗ уже внесла постковидный синдром в международную классификацию болезней и определила примерные симптомы и характеристики заболевания.

 

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врачи заболевание covid-19 постковидный синдром
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