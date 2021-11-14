Депутат от ЯНАО Погорелый намерен внести в Госдуму поправки в закон о региональной власти

Салехард, 14 ноября. Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Погорелый заявил, что планирует внести поправки в законопроект о региональной власти РФ.

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли проект закона о региональной власти, согласно которому руководителей региона будут называть главами. Иное наименование возможно в некоторых субъектах, где существуют исторические или национальные особенности. Как отмечает Погорелый, его замечание связано с распределением обязанностей в сложноустроенных субъектах. Парламентарий призывает уточнить этот пункт.

«Основное замечание и опасение, которое было высказано, связано с сохранением того положения, которое сформировалось в сложноустроенном субъекте – это Тюменская область, ХМАО, Ямало-Ненецкий автономный округ. Были высказаны заверения о том, что такое положение дел будет сохранено», — цитирует Погорелого ИА «Север-Пресс».

По словам депутата, он все равно намерен внести правки, чтобы закрепить положения уже в новой версии законопроекта, который подготовят ко второму чтению.

Ранее депутат Госдумы Александр Жуков сообщил, что в нижней палате парламента может появиться отдельная комиссия по регламенту. Кроме того, не исключено увеличение числа комитетов до 32.