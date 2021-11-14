Кирстен Данст готова вернуться к роли повзрослевшей Мэри Джейн в новом «Человеке-пауке»

Лос-Анджелес, 14 ноября. Известная голливудская актриса Кирстен Данст не против вновь вернуться к работе в проектах в киновселенной Marvel. Актриса согласна сыграть роль уже повзрослевшей возлюбленной Человека-паука Мэри Джейн Уотсон.

В 2002 году на экранах появился фильм режиссера Сэма Рэйми «Человек-паук», главную роль в котором сыграл Тоби Магуайр, а его возлюбленную и подругу детства на экране воплотила талантливая юная актриса Кирстен Данст. Спустя годы серию фильмов неоднократно перезапускали.

В одном из недавних интервью актриса призналась, что не против вернуться к роли в новых частях проекта. Однако она понимает, что не может сыграть подружку супергероя, поэтому 39-летняя звезда готова воплотить на экране повзрослевшую версию Мэри Джейн.

«Я бы не отказалась от такой возможности. Я была бы старой Мэри Джейн, у которой есть маленькие паучьи детишки», — рассказала Данст в интервью корреспонденту издания Screen Rant.

Кадр из фильма «Человек паук» /

Слухи о том, что актеры старых версий фильмов о «Человеке-пауке» могут вернуться на экранах, появились уже давно. Некоторое время назад в Сеть слили фотографии со съемок, на которых рядом с Томом Холландом стоят и другие Питеры Паркеры — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Создатели предпочитают никак не комментировать опубликованные фотографии.