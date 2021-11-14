Россия и Турция обсуждают совместное создание истребителя пятого поколения

Дубай, 14 ноября. Россия и Турция обсуждают вопрос сотрудничества в разработке и строительстве истребителя пятого поколения, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что Москва давно демонстрировала заинтересованность в таком взаимодействии с Анкарой.

«Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике, пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту», — рассказал Шугаев на выставке Dubai Airshow в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Турция принимала участие в программе создания американских истребителей F-35, но США исключили ее после решения Анкары приобрести российские ракетные комплексы С-400. На этом фоне турецкие власти задумались над созданием собственного боевого самолета.