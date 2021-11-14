Талибы намерены сократить численность афганских вооруженных сил

Кабул, 14 ноября. Министр иностранных дел афганского переходного правительства, сформированного движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), Амирхан Муттаки во время визита в Исламабад заявил, что Афганистан уже не нуждается в большой армии и не будет насильно удерживать людей, служивших и работавших в национальных силах обороны и безопасности при предыдущей администрации.

Ранее он нанес визит в Исламабад для участия в переговорах об открытии торговых маршрутов. 11 ноября Муттаки также встретился со специальными представителями по Афганистану из США, Китая и России.

Он подчеркнул, что нынешние вооруженные силы построены по модели «иностранных интервентов» и их численность является избыточной, в то время как страна нуждается в небольшой армии, состоящих из патриотично настроенных и верных своему народу солдат. Так Муттаки ответил на вопрос, будут ли талибы рассматривать возможность о слиянии своих формирований с персоналом вооруженных сил, о чем они упоминали еще до окончательного захвата страны.

"Afghanistan does not need a large military anymore and would not keep all the people who worked in the Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) under the previous administration, said the Taliban’s foreign minister, Amir Khan Muttaqi."https://t.co/AVpAosHHND — J "MUD VOLCANO GOD" Coleman (@DemopJ) November 12, 2021

Муттаки резко отреагировал на вопросы о статусе прав человека в Афганистане и инклюзивности действующего правительства. Он обвинил международное сообщество в попытках использования этой темы как рычага давления на Кабул.

«Вчера оппозицию [талибы] обрекали на смерть. Тем не менее это не считалось нарушением [прав человека], а сегодня это вдруг стало нарушением», — заявил Муттаки и подчеркнул, что подобная тактика давления на руководство движения не сработает.

Он указал, что в новую администрацию входят представители многих этнических групп, однако другие страны пытаются вынудить талибов включить в ее состав политических оппонентов. По его словам, ни одно правительство не предпринимает такие шаги.

«Мы никогда не предлагали президенту [Джо] Байдену включить экс-президента [Дональда] Трампа в свой кабинет», — отметил он.

Acting Foreign Minister of #Afghanistan Amir Khan Muttaqi accompanied by Acting Ministers for Finance as well as Industry Commerce and other senior members of the Afghan delegation called on Prime Minister Imran Khan in Islamabad https://t.co/BMMsGB5VUi pic.twitter.com/ZwMlQAsndg — Radio Pakistan (@RadioPakistan) November 12, 2021

Многие государства выразили обеспокоенность тем, что сформированное боевиками правительство представлено только членами «Талибана». После встречи Муттаки со специальными посланниками трех стран в Исламабаде иностранные дипломаты выпустили совместное заявление, призвав лидеров движения предпринять шаги по формированию инклюзивного кабинета министров, который будет уважать права всех афганцев, в том числе и женщин. В настоящее время, по словам наблюдателей, около 90% мест в правительстве занимают лица, которые в прошлом являлись активными членами группировки или командирами формирований боевиков.

#وزارة_الدفاع بإمارة #أفغانستان الإسلامية تعلن عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء البلد. pic.twitter.com/IOj1wNc7yQ — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) November 7, 2021

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид заявил о намерении движения создать исламскую армию, оснащенную и экипированную в соответствии со стандартами передовых стран. По его словам, она будет служить защите интересов, ценностей и территориальной целостности Афганистана. Талибы уже начали выдачу формы и оружия рекрутам, а также обучают их использованию боевой техники. Вскоре после заявления Муджахида ведомство издало указ о переименовании всех армейских корпусов страны и опубликовало уведомление в Twitter.

1 Организация запрещена на территории РФ.