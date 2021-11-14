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Талибы намерены сократить численность афганских вооруженных сил
Весь мир
Талибы намерены сократить численность афганских вооруженных сил
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua / Lance Cpl. Alexa Hernandez/ZUMAPRESS.com / Hussain Ali/Keystone Press Agency

Кабул, 14 ноября. Министр иностранных дел афганского переходного правительства, сформированного движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), Амирхан Муттаки во время визита в Исламабад заявил, что Афганистан уже не нуждается в большой армии и не будет насильно удерживать людей, служивших и работавших в национальных силах обороны и безопасности при предыдущей администрации.

Ранее он нанес визит в Исламабад для участия в переговорах об открытии торговых маршрутов. 11 ноября Муттаки также встретился со специальными представителями по Афганистану из США, Китая и России.

Он подчеркнул, что нынешние вооруженные силы построены по модели «иностранных интервентов» и их численность является избыточной, в то время как страна нуждается в небольшой армии, состоящих из патриотично настроенных и верных своему народу солдат. Так Муттаки ответил на вопрос, будут ли талибы рассматривать возможность о слиянии своих формирований с персоналом вооруженных сил, о чем они упоминали еще до окончательного захвата страны.

Муттаки резко отреагировал на вопросы о статусе прав человека в Афганистане и инклюзивности действующего правительства. Он обвинил международное сообщество в попытках использования этой темы как рычага давления на Кабул.

«Вчера оппозицию [талибы] обрекали на смерть. Тем не менее это не считалось нарушением [прав человека], а сегодня это вдруг стало нарушением», — заявил Муттаки и подчеркнул, что подобная тактика давления на руководство движения не сработает.

Он указал, что в новую администрацию входят представители многих этнических групп, однако другие страны пытаются вынудить талибов включить в ее состав политических оппонентов. По его словам, ни одно правительство не предпринимает такие шаги.

«Мы никогда не предлагали президенту [Джо] Байдену включить экс-президента [Дональда] Трампа в свой кабинет», — отметил он.

 

Многие государства выразили обеспокоенность тем, что сформированное боевиками правительство представлено только членами «Талибана». После встречи Муттаки со специальными посланниками трех стран в Исламабаде иностранные дипломаты выпустили совместное заявление, призвав лидеров движения предпринять шаги по формированию инклюзивного кабинета министров, который будет уважать права всех афганцев, в том числе и женщин. В настоящее время, по словам наблюдателей, около 90% мест в правительстве занимают лица, которые в прошлом являлись активными членами группировки или командирами формирований боевиков.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид заявил о намерении движения создать исламскую армию, оснащенную и экипированную в соответствии со стандартами передовых стран. По его словам, она будет служить защите интересов, ценностей и территориальной целостности Афганистана. Талибы уже начали выдачу формы и оружия рекрутам, а также обучают их использованию боевой техники. Вскоре после заявления Муджахида ведомство издало указ о переименовании всех армейских корпусов страны и опубликовало уведомление в Twitter.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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