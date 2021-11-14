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Володин разъяснил ситуацию со штрафами за непройденный техосмотр
Общество
Володин разъяснил ситуацию со штрафами за непройденный техосмотр
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 14 ноября. Штрафы за отсутствие диагностической карты после принятия закона об отмене техосмотра для водителей будут действовать только в отношении тех, для кого такая процедура останется обязательной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от обязательного прохождения ТО для рядовых водителей, при этом он сохранится для коммерческого транспорта, отметил Володин в своем Telegram-канале.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — пояснил он.

Кабмин ранее поддержал законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. При этом в правительстве отметили, что считают необходимым внести некоторые корректировки в документ.

Некоторые из правил, вступивших в силу в 2021 году, стали для автомобилистов не самым приятным «сюрпризом». Даже спустя несколько месяцев они то и дело расплачиваются за невнимательность. Например, это касается штрафа за проезд по платным дорогам, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

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