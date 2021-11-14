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Журналисты Le Monde сочли необходимостью контакты Запада с Китаем
Политика
Журналисты Le Monde сочли необходимостью контакты Запада с Китаем
Федеральное агентство новостей

Париж, 14 ноября. Западным странам придется налаживать взаимоотношения с Поднебесной, уверены французские журналисты.

Авторы Le Monde прокомментировали китайский пленум, который проходил с 8 по 11 ноября. На собрании ЦК поручил председателю КНР Си Цзиньпину сделать из Китая современную богатую страну к 2035 году.

«Для тех, кто мог в этом сомневаться, по крайней мере, теперь все ясно: Си Цзиньпин продолжит возглавлять Китай после XX съезда Коммунистической партии, который состоится во второй половине 2022 года», — подчеркнули журналисты.

Журналисты Le Monde сочли необходимостью контакты Запада с Китаем
wikipedia.org / Palácio do Planalto / CC BY 2.0

Они отметили усилившееся влияние политика, а также подчеркнули, что Пекин стремится к контактам с другими государствами. Французские журналисты сделали неожиданное заявление о диалоге Запада и Китая. Авторы уверены, что западным странам придется пойти на взаимодействие с китайской стороной.

«Но у Запада нет иного выбора, кроме как вести диалог со второй державой мира, страной, чьи триумфаторские заявления довольно частно сопровождаются прагматическими компромиссами», — заключили в Le Monde.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала онлайн-встречу Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудят пути совместной работы 15 ноября.

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китай франция запад
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