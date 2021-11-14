Политолог Рар: санкции Евросоюза спровоцировали миграционный кризис

Берлин, 14 ноября. Западные страны слишком идеологизированны. Именно это и мешает выстраиванию практической политики, заявил известный немецкий политолог Александр Рар в интервью журналистам.

По словам эксперта, миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, который был спровоцирован санкциями ЕС, продемонстрировал неконструктивность европейских игроков. Проблема западных стран в этой ситуации заключается в том, что они не хотят признавать легитимность белорусского президента Александра Лукашенко.

«Проблема Запада в том, что он слишком идеологичен, что мешает практической политике. Он не хочет с Лукашенко разговаривать, потому что его не признали как президента, а признали (бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану. — Прим. ФАН) Тихановскую. Значит, с ним не хотят разговаривать, а Лукашенко хочет их заставить разговаривать с ним», — отметил политолог.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Однако иностранные партнеры вряд ли согласятся на диалог с официальным Минском. Не исключено, что Запад продолжит перекладывать ответственность на Россию и Белоруссию.

«Беженцев принимать тоже не будут. Думаю, будет гуманитарная катастрофа на границе, и Запад будет валить всю вину на Путина и Лукашенко», — сказал Александр Рар в интервью «Украине.ру».

Как стало известно ранее, Великобритания попыталась переложить вину в миграционном кризисе у границ Польши на Россию. Лондон считает, что Москва якобы спланировала эту ситуацию.