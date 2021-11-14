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Эмир Кувейта объявил амнистию для десятков диссидентов в рамках уступки парламенту
Весь мир
Эмир Кувейта объявил амнистию для десятков диссидентов в рамках уступки парламенту
Global Look Press  /  Xinhua/ZUMAPRESS.com

Эль-Кувейт, 14 ноября. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед ас-Сабах издал два указа о помиловании и о смягчении приговоров в отношении 35 диссидентов, тем самым удовлетворив требование оппозиционной группы парламентариев.

Монарх помиловал 11 политиков, включая Мусаллама аль-Баррака, Джамаана аль-Харбаша и Фейсала аль-Муслима, осужденных за штурм здания парламента во время «арабской весны».

Речь идет о событиях 16-17 ноября 2011 года, когда несколько сотен человек (преимущественно арабов без кувейтского гражданства) ворвались в здание законодательного собрания и пробыли в нем до утра, требуя предоставления им подданства и соответствующих прав, а также отставки подозреваемого в коррупции премьер-министра шейха Насера аль-Мухаммеда ас-Сабаха. К ним присоединились и несколько депутатов, сделавших данный шаг исходя из собственных соображений. Сейчас они находятся в бегах на территории Турции.

Кроме того, шейх освободил от смертного приговора членов так называемой «ячейки Абдали» — раскрытой в 2015 году организации, обвиненной в шпионаже и подготовке диверсий в пользу Ирана. Раскрытый штаб находился на ферме Абдали возле столицы Кувейта — правоохранители нашли склад оружия и взрывчатки. Сам Тегеран опроверг наличие связи с этой группой лиц.

Амнистия является одним из требований оппозиционного парламентского «Блока 31», чьи участники саботируют принятие важных законов, включая экономически ориентированные. В их требования, помимо амнистии, входят допрос премьер-министра Сабаха аль-Халида ас-Сабаха, подозреваемого в коррупции, а также пересмотр неэффективной стратегии правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

Кувейт имеет давнюю историю отставок правительств из-за вражды с парламентом. Политические партии в эмирате запрещены, однако национальное собрание может принимать или отклонять законопроекты, выносить вотум недоверия министрам и допрашивать их.

Действующий кабмин подал заявление на собственный роспуск 8 ноября, указав в качестве причины «разногласия с парламентом». Сейчас оно находится на рассмотрении у шейха.

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кувейт амнистия
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