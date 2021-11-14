Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение возлюбленной после трех лет романа

Лос-Анджелес, 14 ноября. Голливудский актер Тейлор Лотнер готовится принимать поздравления: звезда планирует сыграть свадьбу с избранницей Тэй Доум. Артист поделился с поклонниками фотографиями, на которых запечатлен трогательный момент.

Тейлор Лотнер на несколько лет пропал с экранов после съемок в успешной саге «Сумерки», где сыграл одну из главных ролей. Как оказалось, с 2018 года актер с головой погрузился в отношения. Избранницей Лотнера стала медсестра из Калифорнии Тэй Доум. Артист поделился с фанатами в Instagram радостной новостью о том, что готовится остепениться.

«И вот так просто все мои желания сбылись», — заявил актер.

Лотнер ответственно подошел к романтичному предложению. Актер украсил помещение букетами роз и свечами, и даже выбрал необычную дату — 11.11.2021. Пост вызвал восторг у подписчиков. Коллега звезды по съемочной площадке «Сумерек» Никки Рид призналась, что новость так растрогала ее, что та едва не заплакала.

Голливудская звезда Том Хэнкс ранее стал неожиданным гостем на свадьбе американок в Калифорнии. Пара готовилась к свадебной фотосессии, когда актер предложил им сделать совместное фото и поздравил с торжественным днем.