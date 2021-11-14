Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 10:59
10:57
Политика
Экономист Зубец не исключил банкротства Украины в ближайшие годы
10:57
Общество
Гематолог Евсеев заявил, что ошибки при переливании крови могут стоить человеку жизни
10:57
Армия
Экипажи Су-30СМ отработали маневры в сложных метеоусловиях на учениях в Курской области
10:52
Весь мир
Талибы намерены сократить численность афганских вооруженных сил
10:50
Общество
Власти Москвы планируют обновить подвижной состав метро на 80% за три года
10:50
Политика
Депутат от ЯНАО Погорелый намерен внести в Госдуму поправки в закон о региональной власти
10:49
Общество
Кирстен Данст готова вернуться к роли повзрослевшей Мэри Джейн в новом «Человеке-пауке»
10:49
Армия
Россия и Турция обсуждают совместное создание истребителя пятого поколения
10:47
Общество
Володин разъяснил ситуацию со штрафами за непройденный техосмотр
10:47
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал бессимптомно перенесших COVID-19 «самыми ценными» для популяции
Все новости

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение возлюбленной после трех лет романа

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 10:49
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение возлюбленной после трех лет романа
Global Look Press  /  Billy Bennight/The Photo Access

Лос-Анджелес, 14 ноября. Голливудский актер Тейлор Лотнер готовится принимать поздравления: звезда планирует сыграть свадьбу с избранницей Тэй Доум. Артист поделился с поклонниками фотографиями, на которых запечатлен трогательный момент.

Тейлор Лотнер на несколько лет пропал с экранов после съемок в успешной саге «Сумерки», где сыграл одну из главных ролей. Как оказалось, с 2018 года актер с головой погрузился в отношения. Избранницей Лотнера стала медсестра из Калифорнии Тэй Доум. Артист поделился с фанатами в Instagram радостной новостью о том, что готовится остепениться.

«И вот так просто все мои желания сбылись», — заявил актер.

Лотнер ответственно подошел к романтичному предложению. Актер украсил помещение букетами роз и свечами, и даже выбрал необычную дату — 11.11.2021. Пост вызвал восторг у подписчиков. Коллега звезды по съемочной площадке «Сумерек» Никки Рид призналась, что новость так растрогала ее, что та едва не заплакала.

Голливудская звезда Том Хэнкс ранее стал неожиданным гостем на свадьбе американок в Калифорнии. Пара готовилась к свадебной фотосессии, когда актер предложил им сделать совместное фото и поздравил с торжественным днем.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение возлюбленной после трех лет романа
актер свадьба тейлор лотнер
Комментировать