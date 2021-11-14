Условия содержания пациентов в больнице Джубейля спровоцировали скандал в Ливане

Бейрут, 14 ноября. Ливанские чиновники инициировали расследование после обнародования скандальных видео из больницы в городе Джубейль.

Кадры, задокументированные благотворительной ассоциацией Wataawanou и показанные новостными каналами, вызвали возмущение общественности. Ролики демонстрируют антисанитарные условия в палатах и коридорах медицинского центра Санта-Мария в Джубейле, который обслуживает 55 мужчин и 15 женщин, страдающих неврологическими и психическими заболеваниями.

В кадр попали изможденные пациенты, сидящие или лежащие на обшарпанных койках. Некоторые из них были прикованы к постели. На кухне были замечены кастрюли с испорченной едой и буханки заплесневелого хлеба. На других изображениях запечатлены грязные ванные комнаты.

После того как видео получили резонанс в Сети, министр здравоохранения Ливана Фирас аль-Абъяд и министр по социальным вопросам Гектор Хаджар посетили госпиталь, чтобы осмотреть помещения вместе с группой экспертов из местного офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Было начато расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и определить причины, по которым [медицинский] центр достиг такого ужасающего состояния и не проинформировал министерство [здравоохранения], которое обязано обеспечить, чтобы его пациенты получали лечение в хороших условиях», — сказал Аль-Абъяд.

Ведомство организовало перевод пациентов Санта-Марии в другие учреждения до приведения госпиталя в допустимое состояние.

الصليب الاحمر اللبناني ينقل الأشخاص من سانتا ماريا راس اسطا الى حالات https://t.co/tO8m82l4Np — Jbeil Today (@JbeilToday) November 14, 2021

После выхода в эфир ужасающих кадров представители больницы попытались быстро навести порядок и не позволили журналистам проникнуть на территорию учреждения.

«Несмотря на попытку навести порядок, все, что мы видели, свидетельствует о большой халатности и о том, в какой степени экономический кризис в Ливане повлиял на [медицинский] центр», — сказал министр здравоохранения Ливана в интервью Arab News.

Probe launched after video shows emaciated patients tied to filthy beds in Lebanese #healthcare center #Lebanon #Hezbollahstan https://t.co/nhxQjWEzmU — Eli Dror (@edrormba) November 13, 2021

Аналогичный скандал в сфере здравоохранения произошел в феврале 2019 года в больнице Аль-Фанар в Мсайле, на юге страны. Как и в нынешней ситуации, тогда пациенты были переведены в другие медицинские центры, в том числе в Джубейль.

Страна в кризисе

Ливан переживает глубокий экономический кризис, который Всемирный банк назвал одним из худших в мире с середины XIX века. Коррупция, нерациональное использование государственных средств и отсутствие значимого производства в стране оказались главными причинами финансового коллапса.

Продовольствие, топливо и вода недоступны для многих жителей республики. Рост безработицы и длинные извилистые очереди на заправочных станциях стали обычной картиной в Ливане. По оценкам ООН, почти 80% населения страны живет в нищете.

Almost 80% of Lebanese live in poverty, a UN study has revealed, a rise from 55% living below the poverty line in a similar report published last year https://t.co/IEPYiWOu7s — The National (@TheNationalNews) August 7, 2021

Кризис не мог не затронуть и сектор здравоохранения. Когда-то Ливан выпускал лучших врачей на Ближнем Востоке, а в страну массово приезжали на лечение из-за рубежа. Однако за последние годы ситуация резко поменялась.

По оценкам ВОЗ, почти 40% ливанских врачей и 30% медсестер покинули республику с октября 2019 года. Большинство из них решились на такой шаг в этом году.

40% of the country's doctors and 30% of its nurses have emigrated over the past two years. Hospitals have to ration everything from antibiotics to gauze. "At one point, there were only three available pacemakers in all of Lebanon." https://t.co/A701J1BhD6 — Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) November 14, 2021

Кроме того, Ливан испытывает отчаянную нехватку лекарств и медицинского оборудования. Дефицит настолько очевиден, что транспортная фирма DHL даже предложила скидку 40% на медицинские перевозки, а авиакомпания Emirates Airlines предоставила путешественникам в Бейрут дополнительную норму провоза багажа, чтобы они могли самостоятельно перевозить больше медикаментов обратно в Ливан.