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Условия содержания пациентов в больнице Джубейля спровоцировали скандал в Ливане
Весь мир
Условия содержания пациентов в больнице Джубейля спровоцировали скандал в Ливане
Global Look Press  /  Marwan Naamani /dpa

Бейрут, 14 ноября. Ливанские чиновники инициировали расследование после обнародования скандальных видео из больницы в городе Джубейль.

Кадры, задокументированные благотворительной ассоциацией Wataawanou и показанные новостными каналами, вызвали возмущение общественности. Ролики демонстрируют антисанитарные условия в палатах и коридорах медицинского центра Санта-Мария в Джубейле, который обслуживает 55 мужчин и 15 женщин, страдающих неврологическими и психическими заболеваниями.

В кадр попали изможденные пациенты, сидящие или лежащие на обшарпанных койках. Некоторые из них были прикованы к постели. На кухне были замечены кастрюли с испорченной едой и буханки заплесневелого хлеба. На других изображениях запечатлены грязные ванные комнаты.

После того как видео получили резонанс в Сети, министр здравоохранения Ливана Фирас аль-Абъяд и министр по социальным вопросам Гектор Хаджар посетили госпиталь, чтобы осмотреть помещения вместе с группой экспертов из местного офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Было начато расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и определить причины, по которым [медицинский] центр достиг такого ужасающего состояния и не проинформировал министерство [здравоохранения], которое обязано обеспечить, чтобы его пациенты получали лечение в хороших условиях», — сказал Аль-Абъяд.

Ведомство организовало перевод пациентов Санта-Марии в другие учреждения до приведения госпиталя в допустимое состояние.

После выхода в эфир ужасающих кадров представители больницы попытались быстро навести порядок и не позволили журналистам проникнуть на территорию учреждения.

«Несмотря на попытку навести порядок, все, что мы видели, свидетельствует о большой халатности и о том, в какой степени экономический кризис в Ливане повлиял на [медицинский] центр», — сказал министр здравоохранения Ливана в интервью Arab News.

Аналогичный скандал в сфере здравоохранения произошел в феврале 2019 года в больнице Аль-Фанар в Мсайле, на юге страны. Как и в нынешней ситуации, тогда пациенты были переведены в другие медицинские центры, в том числе в Джубейль.

Страна в кризисе

Ливан переживает глубокий экономический кризис, который Всемирный банк назвал одним из худших в мире с середины XIX века. Коррупция, нерациональное использование государственных средств и отсутствие значимого производства в стране оказались главными причинами финансового коллапса.

Продовольствие, топливо и вода недоступны для многих жителей республики. Рост безработицы и длинные извилистые очереди на заправочных станциях стали обычной картиной в Ливане. По оценкам ООН, почти 80% населения страны живет в нищете.

Кризис не мог не затронуть и сектор здравоохранения. Когда-то Ливан выпускал лучших врачей на Ближнем Востоке, а в страну массово приезжали на лечение из-за рубежа. Однако за последние годы ситуация резко поменялась.

По оценкам ВОЗ, почти 40% ливанских врачей и 30% медсестер покинули республику с октября 2019 года. Большинство из них решились на такой шаг в этом году.

Кроме того, Ливан испытывает отчаянную нехватку лекарств и медицинского оборудования. Дефицит настолько очевиден, что транспортная фирма DHL даже предложила скидку 40% на медицинские перевозки, а авиакомпания Emirates Airlines предоставила путешественникам в Бейрут дополнительную норму провоза багажа, чтобы они могли самостоятельно перевозить больше медикаментов обратно в Ливан.

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ливан медицина кризис антисанитария
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