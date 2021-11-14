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Лента
14 ноября 10:59
10:57
Политика
Экономист Зубец не исключил банкротства Украины в ближайшие годы
10:57
Общество
Гематолог Евсеев заявил, что ошибки при переливании крови могут стоить человеку жизни
10:57
Армия
Экипажи Су-30СМ отработали маневры в сложных метеоусловиях на учениях в Курской области
10:52
Весь мир
Талибы намерены сократить численность афганских вооруженных сил
10:50
Общество
Власти Москвы планируют обновить подвижной состав метро на 80% за три года
10:50
Политика
Депутат от ЯНАО Погорелый намерен внести в Госдуму поправки в закон о региональной власти
10:49
Общество
Кирстен Данст готова вернуться к роли повзрослевшей Мэри Джейн в новом «Человеке-пауке»
10:49
Армия
Россия и Турция обсуждают совместное создание истребителя пятого поколения
10:47
Общество
Володин разъяснил ситуацию со штрафами за непройденный техосмотр
10:47
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал бессимптомно перенесших COVID-19 «самыми ценными» для популяции
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«Этот день в истории». Что произошло 14 ноября, праздники, факты, люди
Видео

Сегодня в России и мире отмечают важные праздники. Чтобы быть в курсе последних событий следите за выпусками передачи «Этот день в истории».

От диабета страдает почти 6% населения земного шара. В нашей стране число людей, испытывающих недостаток инсулина, превышает пять миллионов человек. Сегодня по всему миру распространяется информация о борьбе с этим недугом.

14 ноября свой профессиональный праздник отмечают представители двух важных профессий — логопеды и социологи. Первые учат людей правильно говорить и писать, а вторые пытаются точно интерпретировать общественное мнение.

В этот день родились известные люди, которые оказали влияние на мир искусства и медицины. О том, кто это, вы узнаете в новом выпуске.

 

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