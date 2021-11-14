«Этот день в истории». Что произошло 14 ноября, праздники, факты, люди

Сегодня в России и мире отмечают важные праздники. Чтобы быть в курсе последних событий следите за выпусками передачи «Этот день в истории».

От диабета страдает почти 6% населения земного шара. В нашей стране число людей, испытывающих недостаток инсулина, превышает пять миллионов человек. Сегодня по всему миру распространяется информация о борьбе с этим недугом.

14 ноября свой профессиональный праздник отмечают представители двух важных профессий — логопеды и социологи. Первые учат людей правильно говорить и писать, а вторые пытаются точно интерпретировать общественное мнение.

В этот день родились известные люди, которые оказали влияние на мир искусства и медицины. О том, кто это, вы узнаете в новом выпуске.