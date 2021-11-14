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ЛНР и ДНР сообщили о двух нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
Армия
ЛНР и ДНР сообщили о двух нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 14 ноября. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки дважды нарушили режим тишины в Донбассе, сообщили представители народных республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелу подвергся населенный пункт Молодежное в Луганской Народной Республике. Огонь велся с применением гранатомета. Также ВСУ выпустили 20 мин по району населенного пункта Лозовое в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Невельское — Лозовое, выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», — сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики.

Ранее, как сообщает «Царьград», на линии разграничения в Донбассе произошло ожесточенное противостояние военнослужащих Народной милиции ДНР и бойцов ВСУ. Защитники республики были вынуждены открыть ответный огонь по расположениям украинских артиллеристов. Также стало известно, что бойцам НМ ДНР удалось сбить беспилотник, который ВСУ использовали для корректировки огня.

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украина ЛНР днр всу донбасс
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