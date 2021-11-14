Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 10:58
10:57
Политика
Экономист Зубец не исключил банкротства Украины в ближайшие годы
10:57
Общество
Гематолог Евсеев заявил, что ошибки при переливании крови могут стоить человеку жизни
10:57
Армия
Экипажи Су-30СМ отработали маневры в сложных метеоусловиях на учениях в Курской области
10:52
Весь мир
Талибы намерены сократить численность афганских вооруженных сил
10:50
Общество
Власти Москвы планируют обновить подвижной состав метро на 80% за три года
10:50
Политика
Депутат от ЯНАО Погорелый намерен внести в Госдуму поправки в закон о региональной власти
10:49
Общество
Кирстен Данст готова вернуться к роли повзрослевшей Мэри Джейн в новом «Человеке-пауке»
10:49
Армия
Россия и Турция обсуждают совместное создание истребителя пятого поколения
10:47
Общество
Володин разъяснил ситуацию со штрафами за непройденный техосмотр
10:47
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал бессимптомно перенесших COVID-19 «самыми ценными» для популяции
Все новости

Кабмин РФ установил максимальный предел роста квартплаты в 2022 году
Экономика
Кабмин РФ установил максимальный предел роста квартплаты в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 14 ноября. Максимальные пределы роста квартплаты в следующем году определило Правительство России. Таким образом, установлены предельные индексы подорожания услуг ЖКХ для каждого региона.

Традиционно тарифы изменятся во втором полугодии. Наиболее ощутимо тарифы вырастут в Чечне — на 6,5%. На втором месте оказался Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Замыкают тройку лидеров Крым и Татарстан, где ценники поднимутся на 6,2%. Что касается Москвы, то там коммунальные платежи подскочат на 6%.

Сразу несколько регионов планируют поднять тарифы в среднем на 3,4%. Речь идет об Алтае, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Тверской, Тюменской, Владимирской и других областях. При этом есть платежи, которые не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к конкретной дате. Например, повышение взносов за капитальный ремонт, а также платы за содержание и ремонт жилья.

Кабмин ранее принял решение об увеличении количества жилищных сертификатов. В 2021 году финансирование программы составит свыше 14 млрд рублей, а получателями сертификатов станут более 5,5 тысячи семей.

Жители Северной столицы с ноября начали получать единый платежный документ за услуги ЖКХ. Туда входят все услуги – электричество, горячая и холодная вода, а также отопление и взносы за капитальный ремонт, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Кабмин РФ установил максимальный предел роста квартплаты в 2022 году
тарифы жкх кабмин рф квартплата
Комментировать