Кабмин РФ установил максимальный предел роста квартплаты в 2022 году

Москва, 14 ноября. Максимальные пределы роста квартплаты в следующем году определило Правительство России. Таким образом, установлены предельные индексы подорожания услуг ЖКХ для каждого региона.

Традиционно тарифы изменятся во втором полугодии. Наиболее ощутимо тарифы вырастут в Чечне — на 6,5%. На втором месте оказался Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Замыкают тройку лидеров Крым и Татарстан, где ценники поднимутся на 6,2%. Что касается Москвы, то там коммунальные платежи подскочат на 6%.

Сразу несколько регионов планируют поднять тарифы в среднем на 3,4%. Речь идет об Алтае, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Тверской, Тюменской, Владимирской и других областях. При этом есть платежи, которые не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к конкретной дате. Например, повышение взносов за капитальный ремонт, а также платы за содержание и ремонт жилья.

Кабмин ранее принял решение об увеличении количества жилищных сертификатов. В 2021 году финансирование программы составит свыше 14 млрд рублей, а получателями сертификатов станут более 5,5 тысячи семей.

Жители Северной столицы с ноября начали получать единый платежный документ за услуги ЖКХ. Туда входят все услуги – электричество, горячая и холодная вода, а также отопление и взносы за капитальный ремонт, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».