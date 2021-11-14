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Айза Долматова заинтриговала фанатов загадочным постом
Шоу-бизнес
Айза Долматова заинтриговала фанатов загадочным постом
Pr Scr youtube.com  /  Super

Москва, 14 ноября. Экс-супруга рэпера Гуфа, блогер, телеведущая и мать двоих детей Айза Долматова дала понять, что снова влюблена. Она заявила, что наконец обрела внутренний покой и счастье, пишет Teleprogramma.pro.

Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram. Там она поделилась светлыми душевными переживаниями и своим преображением. Айза из «буки», коей в последнее время ее все привыкли видеть, превратилась наконец в доверяющую людям женщину. Правда, кому именно она доверяет, телеведущая не сообщила. Но очевидно одно — кто-то сильно повлиял на бывшую супругу Гуфа.

«Не перестаю удивляться тому, как устроены человеческие связи. Именно в тот самый момент, когда ты убедился наконец-то, что на всем белом свете нет того, что сделает тебя маленькой и очень защищенной, и ты уже смирился за 36 лет жизни с этим… Появляется свет, не в конце туннеля, а внутри. Он светит прямо в сердце. И это ни на что не похоже», — сообщила Долматова.

Айза призналась, что ранее она была уверенной в себе, а сейчас смогла перестать быть самостоятельной и независимой. Долматова рассказала, что доверяла и не доверяла людям одновременно.

Стоит отметить, что второго мужа Айзы недавно выпустили из мест не столь отдаленных. Звезда искренне порадовалась за Дмитрия Анохина.

Кто знает, возможно, именно он после отсидки изменил отношение к жизни и привил его экс-супруге и, возможно, они снова вместе. А почему нет? Ведь к Гуфу девушка тоже не так давно якобы возвращалась.

Ранее сообщалось, как новая возлюбленная рэпера отреагировала на слова Долматовой о том, что Гуф в любой момент может к ней вернуться, «стоит только пальцем поманить».

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Все новости / Шоу-бизнес / Айза Долматова заинтриговала фанатов загадочным постом
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