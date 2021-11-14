Экс-банкир Роберт Прокопе объяснил ценность русской бани для британцев

Лондон, 14 ноября. Бывший банкир, специалист по инвестициям и главный менеджер Bath House в Лондоне Роберт Прокопе рассказал, что жители Великобритании больше всего ценят в русской бане.

Культура русской бани пустила в Великобритании глубокие корни, пишет «Иносми». Одним из популярных заведений является Bath House в Белгравии — фешенебельном районе Лондона недалеко от Букингемского дворца. Его открыл экс-банкир Прокопе после нескольких лет жизни и работы в России.

По словам менеджера заведения, истинное предназначение русской бани заключается в том, что мужчина может расслабиться, общаться, праздновать важные события. Также баня позволяет размышлять о жизни и получать необходимое сочувствие. Здесь представители сильного пола могут вести откровенные разговоры с друзьями на темы, которые редко затрагивают в другой обстановке.

«Традиционно мужчины не особо хороши в этих вещах. В отличие от посещения стрельбищ, игры в гольф или походов на футбол, баня предлагает более расслабляющую и свободную атмосферу», — выразил мнение Прокопе.

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Кроме того, в бане нет соревнования, самолюбования и прихорашивания. Жители Великобритании ценят в русской бане свободу и отсутствие четких рамок. Можно принять оздоровительные процедуры, просто выпить и заняться, чем нравится.

«Полезна для души и тела, отлично подходит против похмелья и выравнивания социальных и политических перекосов. А я, например, иногда вообще хочу остаться в бане на весь вечер и веселиться, как русский», — подытожил британец.

Пользователь китайской социальной сети WeChat ранее рассказал об особенностях русской бани, которые больше всего его восхитили. Прежде всего, блогер отметил особую атмосферу места.