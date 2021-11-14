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Sony Pictures анонсировала трейлер нового «Человека-паука» с сюрпризами

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 10:22
Общество
Sony Pictures анонсировала трейлер нового «Человека-паука» с сюрпризами
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 14 ноября. Американская кинокомпания Sony Pictures совместно с Marvel Studios официально объявила о выходе нового трейлера по предстоящему блокбастеру «Человек-паук: Нет пути домой».

Радостную новость поклонникам сообщили во время эксклюзивного фан-мероприятия, которое прошло в кинотеатре Regal Sherman Oaks в Лос-Анджелесе. 17 ноября избранная группа фанатов получит возможность первыми посмотреть на экране второй трейлер фильма, в котором будут представлены некие сюрпризы. Предполагается, что видео будет доступно на YouTube почти сразу.

О том, какие именно будут показаны «сюрпризы», создатели ничего не говорят. Однако сам факт презентации второго трейлера является уже настоящим событием. Фанаты надеются, что будет оглашен полный актерский состав. Премьера долгожданного фильма в России запланирована на 16 декабря.

Ранее в Сети появилась некоторая информация о касте предстоящего фильма Marvel. На слитых фотографиях рядом с исполнителем главной роли Томом Холландом стоят еще два актера, которые в разные годы воплощали Человека-паука на экранах. В кадре появились голливудские звезды Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Все они одеты в красные костюмы, однако при этом на них нет масок, что позволяет рассмотреть лица.

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человек-паук marvel человек-паук: нет пути домой
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