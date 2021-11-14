Япония в 2022 году намерена сформировать вторую космическую группу ВВС

Токио, 14 ноября. Министерство обороны Японии планирует сформировать вторую космическую оперативную группу воздушных сил самообороны, сообщил глава военного ведомства Нобуо Киси.

По его словам, подразделение намерены создать после апреля 2022 года. Оно будет базироваться в префектуре Ямагути.

«В связи с расширением нашей деятельности, в том числе на космическую сферу, сферу киберпространства и использования электромагнитных волн, чрезвычайно важно обеспечить соответствующие условия для стабильной работы», — объяснил решение министр.

Ранее китайские аналитики пришли к выводу, что США за счет курильского вопроса хотят спровоцировать войну между Японией и Россией. На этом фоне в Токио на официальном уровне заявили о желании заключить мирный договор с Москвой, передает «Царьград».