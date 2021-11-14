Российский сенатор Пушков подверг критике чествование трансгендеров в США

Москва, 14 ноября. Новая американская мода приветствует трансгендеров, а также "жертв гамбургеров и кока-колы". Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, критикуя новые стандарты красоты в США.

Политик продемонстрировал читателям фотографию, на которой запечатлена группа людей, считающихся в Соединенных Штатах эталоном красоты. На снимке можно заметить людей с проблемами лишнего веса и трансгендеров.

Алексей Пушков уверен, что фотоснимок идеально демонстрирует послание, которое «обитель демократии» несет миру.

«Красота, эстетика, гармония здесь не приветствуются. А приветствуются трансы и жертвы гамбургеров и кока-колы. "Новая мода" как отражение того, что Америка несет миру», — написал сенатор.

Как стало известно ранее, читатели Fox News назвали «клоунадой» назначение трансгендера адмиралом ВМС США. Юзеры указали на безумие президента, который утвердил это решение.