Севастополь стал лидером России по просроченным платежам граждан

Москва, 14 ноября. Севастополь и Республика Крым возглавили сентябрьский список регионов с наибольшим темпом роста просроченной задолженности граждан по рублевым кредитам. Такие сведения РИА Новости предоставил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Размер розничного кредита в Севастополе вырос за год на 54,7%, в Республике Крым этот показатель увеличился на 46,8%. В целом же по стране его сумма повысилась на 22,3%, отметил аналитик.

«Наибольший темп роста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, зафиксирован на 1 октября в Севастополе (+53,7% год к году) и Республике Крым (+42,1%). На третьем месте — Чукотский автономный округ (+32,2%)», — заявил Осадчий.

Если брать всю Россию, темп роста просрочки находится на уровне 13%. Его снижение зафиксировано лишь в двух регионах: в Бурятии показатель уменьшился на 5,5%, а в Новгородской области сократился на 1,6%.

Общий объем просроченной задолженности россиян перед банками в 2021 году может составить триллион рублей, на начало сентября показатель составил 955 млрд рублей.

Эксперт по маркетингу и развитию продуктов Константин Хомченко отмечал, что некоторые люди специально берут кредиты под «черную пятницу», так как боятся что-то упустить. Один из любимых приемов маркетологов — завысить цену накануне распродажи, а затем делать скидку, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».