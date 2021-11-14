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Сирия и Иран подписали меморандумы о взаимопонимании в сферах науки и образования
Весь мир
Сирия и Иран подписали меморандумы о взаимопонимании в сферах науки и образования
Федеральное агентство новостей  / 

Тегеран, 14 ноября. Министр высшего образования Сирии Бассам Ибрагим в сопровождении президента Университета Дамаска Ясара Абдина совершил рабочую поездку в Иран, где посетил ряд крупнейших вузов страны и провел встречи с главами министерств науки и здравоохранения Исламской республики Мохаммадом Али Золфиголем и Бахрамом Айноллахи.

В ходе визита был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который предполагает увеличение набора иностранных студентов, организацию визитов преподавателей в вузы двух республик для участия в конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации, а также взаимопомощь в сферах образования, научной деятельности и медицинских исследований.

Аналогичные документы подписаны главой Университета Дамаска с Университетом медицинских наук Ирана, Технологическим университетом Малека Аштара и Технологическим университетом Амира Кабира. Заключенные соглашения предусматривают развитие партнерства в области аспирантуры, научных исследований, информатики, промышленности, робототехники и других направлений. Также делегаты встретились с главой Исламского университета Азад — крупнейшего негосударственного вуза на Ближнем Востоке, который еще в 2019 году подписал с Университетом Дамаска соглашение об академическом сотрудничестве. Теперь же стороны обсудили расширение связей и в других сферах, в частности, в экономической и культурной.

Бассам Ибрагим подчеркнул значимость меморандумов, которые позволят двум странам активнее обмениваться опытом в сфере образования, в том числе и медицинского. Как заявил министр, секторы здравоохранения, науки, экономики и промышленности Сирии понесли серьезный ущерб из-за войны и санкций, но тем не менее продолжали функционировать все эти годы. Министр отметил, что во многом это заслуга дружественных Дамаску стран, в том числе Ирана.

Источник квалифицированных кадров

Чиновник указал на значительные успехи, достигнутые Тегераном в области медицины, особенно в онкологии, эндокринологии и исследованиях стволовых клеток. Он подчеркнул заинтересованность Дамаска в возможности отправки своих студентов в иранские вузы для подготовки высококвалифицированных специалистов. Также министр заявил о намерении развивать импорт медицинского оборудования из Исламской республики в образовательные и лечебные учреждения Сирии.

По словам Ибрагима, в настоящее время в Иране действует множество передовых институтов сектора здравоохранения, включая более 900 научно-исследовательских центров. Он заявил, что республика сделала заметные шаги в развитии медицины и пожелал ей дальнейшего прогресса в этой и других сферах.

В свою очередь, иранская сторона подтвердила готовность сотрудничать с сирийскими учебными заведениями, особенно в области медицины и образования. Присутствовавший на встрече министров глава организации по делам студентов Хашем Дадашпур поддержал идею о расширении обмена учащимися и предложил организовать полугодовые ускоренные курсы подготовки в обеих странах. Также он пообещал оказать содействие сирийцам, которые получают образование в Иране и расширить количество мест для граждан арабской республики в его вузах.

В этом году Дамаск и Тегеран заметно активизировали дипломатические контакты. Если ранее две страны преимущественно обсуждали вопросы военного сотрудничества, что вполне естественно на фоне войны в Сирии, то по мере стабилизации обстановки стороны начали уделять внимание и развитию связей в других секторах, особенно в экономическом.

Например, в июле Дамаск посетил спикер иранского парламента Мохамад Багер Галибаф, который провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом и рядом официальных лиц. Он подчеркнул, что фактическая победа Дамаска над терроризмом предоставляет широкие возможности для всестороннего укрепления взаимоотношений двух стран. Также дипломат встретился с сирийскими и иранскими бизнесменами, обсудив их проблемные вопросы, после чего призвал правительства двух стран устранить препятствия, которые мешают развитию сотрудничества на уровне частного сектора.

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