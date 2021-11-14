Сирия и Иран подписали меморандумы о взаимопонимании в сферах науки и образования

Тегеран, 14 ноября. Министр высшего образования Сирии Бассам Ибрагим в сопровождении президента Университета Дамаска Ясара Абдина совершил рабочую поездку в Иран, где посетил ряд крупнейших вузов страны и провел встречи с главами министерств науки и здравоохранения Исламской республики Мохаммадом Али Золфиголем и Бахрамом Айноллахи.

В ходе визита был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который предполагает увеличение набора иностранных студентов, организацию визитов преподавателей в вузы двух республик для участия в конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации, а также взаимопомощь в сферах образования, научной деятельности и медицинских исследований.

Аналогичные документы подписаны главой Университета Дамаска с Университетом медицинских наук Ирана, Технологическим университетом Малека Аштара и Технологическим университетом Амира Кабира. Заключенные соглашения предусматривают развитие партнерства в области аспирантуры, научных исследований, информатики, промышленности, робототехники и других направлений. Также делегаты встретились с главой Исламского университета Азад — крупнейшего негосударственного вуза на Ближнем Востоке, который еще в 2019 году подписал с Университетом Дамаска соглашение об академическом сотрудничестве. Теперь же стороны обсудили расширение связей и в других сферах, в частности, в экономической и культурной.

Бассам Ибрагим подчеркнул значимость меморандумов, которые позволят двум странам активнее обмениваться опытом в сфере образования, в том числе и медицинского. Как заявил министр, секторы здравоохранения, науки, экономики и промышленности Сирии понесли серьезный ущерб из-за войны и санкций, но тем не менее продолжали функционировать все эти годы. Министр отметил, что во многом это заслуга дружественных Дамаску стран, в том числе Ирана.

Источник квалифицированных кадров

Чиновник указал на значительные успехи, достигнутые Тегераном в области медицины, особенно в онкологии, эндокринологии и исследованиях стволовых клеток. Он подчеркнул заинтересованность Дамаска в возможности отправки своих студентов в иранские вузы для подготовки высококвалифицированных специалистов. Также министр заявил о намерении развивать импорт медицинского оборудования из Исламской республики в образовательные и лечебные учреждения Сирии.

По словам Ибрагима, в настоящее время в Иране действует множество передовых институтов сектора здравоохранения, включая более 900 научно-исследовательских центров. Он заявил, что республика сделала заметные шаги в развитии медицины и пожелал ей дальнейшего прогресса в этой и других сферах.

В свою очередь, иранская сторона подтвердила готовность сотрудничать с сирийскими учебными заведениями, особенно в области медицины и образования. Присутствовавший на встрече министров глава организации по делам студентов Хашем Дадашпур поддержал идею о расширении обмена учащимися и предложил организовать полугодовые ускоренные курсы подготовки в обеих странах. Также он пообещал оказать содействие сирийцам, которые получают образование в Иране и расширить количество мест для граждан арабской республики в его вузах.

Speaker Urges Push To Facilitate Iran-Syria Private Sector Tradehttps://t.co/miVHtktkEQ

The Iranian Parliament’s speaker called for the removal of obstacles to cooperation between the private sectors of Iran and Syria in order to boost economic and trade interaction between ... pic.twitter.com/2nhwrJyFn4 — Eurasia Review (@EurasiaReview) July 28, 2021

В этом году Дамаск и Тегеран заметно активизировали дипломатические контакты. Если ранее две страны преимущественно обсуждали вопросы военного сотрудничества, что вполне естественно на фоне войны в Сирии, то по мере стабилизации обстановки стороны начали уделять внимание и развитию связей в других секторах, особенно в экономическом.

Например, в июле Дамаск посетил спикер иранского парламента Мохамад Багер Галибаф, который провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом и рядом официальных лиц. Он подчеркнул, что фактическая победа Дамаска над терроризмом предоставляет широкие возможности для всестороннего укрепления взаимоотношений двух стран. Также дипломат встретился с сирийскими и иранскими бизнесменами, обсудив их проблемные вопросы, после чего призвал правительства двух стран устранить препятствия, которые мешают развитию сотрудничества на уровне частного сектора.