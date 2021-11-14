Соловьев рассказал о тяжелом состоянии Коклюшкина перед смертью

Москва, 14 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев признался, что навещал писателя-сатирика Виктора Коклюшкина незадолго до его смерти. По словам журналиста, драматург до последнего боролся с болезнью.

Писатель Виктор Коклюшкин ушел из жизни в 75 лет. Драматург провел последние дни под присмотром медиков, но его состояние становилось все хуже. Телеведущий Владимир Соловьев навестил тестя перед его смертью. Журналист признался в эфире программы «Полный контакт», что писатель мучился перед уходом из жизни.

«Мы с женой навещали его. Виктор Михайлович боролся. Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие…» — поделился телеведущий.

Врач сообщил о смерти Коклюшкина в четверг, в 23:20 по московскому времени. По словам Соловьева, родственник находился в тяжелом состоянии, но это не было связано с коронавирусной инфекцией, писатель ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Родные и близкие почтят память Коклюшкина 14 ноября. Церемония прощания состоится в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ.