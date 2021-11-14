Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 10:58
10:52
Весь мир
Талибы намерены сократить численность афганских вооруженных сил
10:50
Общество
Власти Москвы планируют обновить подвижной состав метро на 80% за три года
10:50
Политика
Депутат от ЯНАО Погорелый намерен внести в Госдуму поправки в закон о региональной власти
10:49
Общество
Кирстен Данст готова вернуться к роли повзрослевшей Мэри Джейн в новом «Человеке-пауке»
10:49
Армия
Россия и Турция обсуждают совместное создание истребителя пятого поколения
10:47
Общество
Володин разъяснил ситуацию со штрафами за непройденный техосмотр
10:47
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал бессимптомно перенесших COVID-19 «самыми ценными» для популяции
10:47
Политика
Журналисты Le Monde сочли необходимостью контакты Запада с Китаем
10:45
Политика
Политолог Рар: санкции Евросоюза спровоцировали миграционный кризис
10:43
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение возлюбленной после трех лет романа
Все новости

Соловьев рассказал о тяжелом состоянии Коклюшкина перед смертью
Шоу-бизнес
Соловьев рассказал о тяжелом состоянии Коклюшкина перед смертью
Global Look Press  /  Natalya Loginova

Москва, 14 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев признался, что навещал писателя-сатирика Виктора Коклюшкина незадолго до его смерти. По словам журналиста, драматург до последнего боролся с болезнью.

Писатель Виктор Коклюшкин ушел из жизни в 75 лет. Драматург провел последние дни под присмотром медиков, но его состояние становилось все хуже. Телеведущий Владимир Соловьев навестил тестя перед его смертью. Журналист признался в эфире программы «Полный контакт», что писатель мучился перед уходом из жизни.

«Мы с женой навещали его. Виктор Михайлович боролся. Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие…» — поделился телеведущий.

Врач сообщил о смерти Коклюшкина в четверг, в 23:20 по московскому времени. По словам Соловьева, родственник находился в тяжелом состоянии, но это не было связано с коронавирусной инфекцией, писатель ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Родные и близкие почтят память Коклюшкина 14 ноября. Церемония прощания состоится в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Соловьев рассказал о тяжелом состоянии Коклюшкина перед смертью
соловьев смерть коклюшкин
Комментировать