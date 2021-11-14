Опрос показал, что каждый третий россиянин занимается благотворительностью

Москва, 14 ноября. Большинство россиян заявили, что занимаются благотворительной деятельностью. Об этом в ходе опроса выяснили специалисты банка «Открытие».

Результаты исследования показали, что как минимум каждый третий опрошенный россиянин причастен к благотворительной деятельности. При этом две трети из них делают это раз в полгода или реже. Регулярно время благотворительности посвящают около 22% респондентов. Ежемесячно этим занимаются только 13% россиян.

Основными направлениями для благотворительности оказались помощь больным детям и взрослым, экология, а также поддержка пожилых людей. Реже у россиян возникает интерес к благотворительности в сфере предпринимательства и поддержки стартапов, сообщает ТАСС.

Ранее опрос выявил, что подавляющее большинство жителей России считают себя добрыми людьми. В наличии такого качества у себя уверены около 89% опрошенных граждан.