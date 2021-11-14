NYT: десятки сирийцев погибли в результате тайных бомбардировок ВВС США

Вашингтон, 14 ноября. Американские военные убили несколько десятков мирных жителей Сирии, но Пентагон не расследовал произошедшее. Более того, он скрыл результаты операции от общественности, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел в марте 2019 года, когда ВВС США совершили налет на сирийский город Багуз. Тогда американский штурмовик F-15E сбросил 227-килограммовую бомбу прямо на скопление людей. Затем военные применили 900-килограммовый снаряд. Всего было сброшено три боеприпаса. При этом командование ВВС США, расположившееся на базе в Катаре, наблюдало за происходящим — удары в прямом эфире фиксировал беспилотник.

По предварительным данным, налет унес жизни 70 гражданских. Хотя специалист ВВС по правовым вопросам допускал наличие военного преступления, дело замяли. Более того, военные бульдозером сравняли место ударов с землей.

Ранее БПЛА возглавляемой Вашингтоном международной коалиции нанес удар в районе сирийского Джараблюса. Кроме того, как передает ytro.news, в сирийской провинции Хомс прогремел взрыв. Неизвестные установили заряд на дороге, по которой следовали машины с гумпомощью.