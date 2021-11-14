Бритни Спирс готовится судиться с отцом из-за злоупотребления опекой

Лос-Анджелес, 14 ноября. Отец певицы Бритни Спирс Джеймс может понести наказание за использование в личных целях власти над дочерью в качестве опекуна. Исполнительница готовит судебный иск против Спирса.

Американская поп-звезда Бритни Спирс надеется окончательно восстановить справедливость после нескольких лет под опекой со стороны отца. Адвокаты исполнительницы уже начали подготовку к судебному процессу и составляют иск против Джеймса Спирса, который боролся за возможность сохранить статус опекуна над дочерью. По мнению Спирс, отец пользовался властью над ней в личных целях. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источника.

«39-летняя женщина наняла бухгалтеров-криминалистов и намеревается подать в суд на своего отца Джеймса за «злоупотребление опекунством»», — сообщает издание.

Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт отметил, что исполнительница самостоятельно будет принимать решения об иске против отца.

Джеймс Спирс был опекуном певицы с 2008 года. Лишь на этой неделе артистке удалось лишить отца прав на опеку. Исполнительница прокомментировала решение суда в ее пользу. Звезда призналась, что этот день стал лучшим в ее жизни.