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Избыток ликвидности привел к рекордному снижению иены в рейтинге мировых валют
Экономика
Избыток ликвидности привел к рекордному снижению иены в рейтинге мировых валют
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 14 ноября. Одним из аутсайдеров на мировом финансовом рынке стала японская иена. Она опустилась на 33 место в рейтинге 36 валют, сообщает «Российская газета».

Японская валюта потеряла более 9% по отношению к доллару. Такой результат был зафиксирован за период с начала текущего года. Эксперты предполагают, что причиной тенденции стал избыток ликвидности.

Баланс японского регулятора вырос до 140% от национального ВВП. Это вдвое больше, чем баланс Европейского Центрального Банка или Федеральной резервной системы США. Последствием экономического стимулирования для Японии стала существенная потеря покупательной способности.

Объем средств накоплений в золотовалютном фонде РФ впервые превысил 623 миллиарда долларов, сообщил ранее Центробанк.

Финансист и управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко отмечал, что приумножить сбережения в ближайшей перспективе можно с помощью дивидендных акций российских компаний, корпоративных облигаций, а также валюты. Его мнение приводит «ФедералПресс».

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япония валюта иена валютный рынок
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