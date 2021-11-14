Участники эксперимента SIRIUS-21 будут мыться раз в неделю

Москва, 14 ноября. Участников длительного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полет на Луну, ограничат в потреблении воды.

Так, добровольцам разрешили мыться только раз в неделю. Об этом рассказала помощница руководителя 240-дневного проекта Стефания Федяй.

«Потребление воды контролируется с позиции наблюдения за тем, какой объем воды необходим экспериментаторам на питание и на гигиену. Однако, есть регламент проведения водных процедур, так, например, душ испытуемые смогут принимать лишь раз в семь дней», — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

Международный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал в Москве 4 ноября. В «экипаж» вошли шесть человек, которые будут выполнять задачи, связанные с операциями космического полета. По словам участников эксперимента, они не боятся потерять связь с реальным миром, поскольку их ждет непрерывная научная деятельность.