Артемий Панарин догнал Игоря Ларионова по голам за карьеру в НХЛ

Коламбус, 14 ноября. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сравнялся с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Игорем Ларионовым по количеству голов в матчах НХЛ.

Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс», состоялся на «Нейшнвайд-Арене» и завершился победой гостей со счетом 5:3. Первой звездой был признан российский форвард Артемий Панарин.

Нападающий «Рейнджерс» впервые в этом сезоне НХЛ оформил дубль. Второй гол Панарина стал для него 169-м за карьеру в лиге. По этому показателю 30-летней нападающий догнал двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова. При этом Панарину для достижения отметки в 169 заброшенных шайб потребовалось 447 матчей, в то время как у Ларионова ушла 921 игра.

Ранее стало известно, что сборная Канады может принять участие в Кубке Первого канала. Ежегодный турнир пройдет с 16 по 19 декабря в Москве.