Перенесшая коронавирус певица Анастасия Спиридонова родила ребенка

Москва, 14 ноября. Популярная российская исполнительница Анастасия Спиридонова впервые стала мамой. Артистка поделилась радостным событием со своими подписчиками в социальной сети.

Победительница телешоу «Точь-в-точь» рассказала, что ребенок родился 12 ноября. Артистка переживала, что радостное событие может омрачить ее состояние — уже некоторое время она болеет коронавирусом нового типа. Однако судя по записям, малыш родился крепким и здоровым. Звезда даже не стала скрывать имя первенца.

«Добро пожаловать, Артем Антонович. Мы с папой тебя очень любим», — трогательно подписала Спиридонова.

В публикации она выложила бирку новорожденного. Согласно информации, мальчик родился весом почти 3,5 килограмма и ростом 53 сантиметра. Поклонники пришли в восторг и буквально завалили артистку поздравлениями и комплиментами.

Ранее стало известно, что, находясь уже на поздних месяцах беременности, 36-летняя Анастасия Спиридонова умудрилась заразиться коронавирусом нового типа. В соцсетях она рассказала, что переживает за состояние неродившегося малыша. По словам артистки, причиной такого состояния мог стать ее отказ от вакцинации.

Впервые о беременности своего кумира поклонники узнали в середине лета. Во время церемонии вручения музыкальной премии «Жара» Спиридонова перестала скрывать округлившийся живот и призналась, что вскоре станет мамой.