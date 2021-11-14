Экономист Зубец заявил о наличии у России стратегии поведения в отношении Украины

Москва, 14 ноября. Власти Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным ждут, пока на Украине сложится ситуация, которую решить без Москвы будет невозможно, заявил экономист Алексей Зубец.

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, проблема заключается не в том, что российская сторона не может в течение одного дня посредством военной силы или на протяжении нескольких месяцев за счет экономической блокады Украины поставить ее на колени. Экономист отметил, что это не входит в планы России. Об этом он рассказал в интервью «Украина.ру».

Он добавил, что Москва во главе с Путиным ждет, пока на Украине сложится определенная ситуация, когда будет достигнут новый компромисс. В качестве примера эксперт привел ситуацию на Украине до 2013 года, когда там имели доступ к политическому управлению и Россия, и Запад, которые поддерживали некий баланс. Таким образом экономист описал сценарий, которому будет следовать Путин в отношении Украины.

«Поэтому чего суетиться? Нужно дождаться катастрофы на Украине и вместе с Европой и США договариваться о новом формате существовании Украины без Зеленского и неонацистов у власти. В этом состоит стратегия поведения России в отношении Украины. В рамках такой стратегии выжидания точно нет места для мер, связанных с экономической блокадой», — подчеркнул Зубец.

pixabay.com /

Ранее украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко обозначил необходимость тепловой генерации в стране. По его словам, этот процесс сможет удержать баланс между АЭС и альтернативными источниками электроэнергии. Также он отметил, что если украинские ТЭС лишатся угля, то уже к декабрю украинцы могут оказаться в полной зависимости от России.