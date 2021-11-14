Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал похолодание южным регионам России

Москва, 14 ноября. Заметное похолодание наступит в европейской части России с 14 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, погода приобретет более зимний характер. Так, ночная температура воздуха составит около -3 градусов, дневная — поднимется максимум до +3...+5, передает ТАСС.

«Сильное понижение температуры, зимний вариант погоды прогнозируется на юге европейской части России, исключая Черноморское побережье», — сообщил специалист.

Отмечается, что в Краснодарский край похолодание придет немного позже — 16 ноября. Температура воздуха днем в этом регионе будет в диапазоне трех-восьми градусов тепла.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее пообещал, что зима в средней полосе России будет умеренно снежной и мягкой. Исключением, по словам эксперта, станет февраль.