Кадыров обратился к ингушскому народу с просьбой успокоить националистов

Грозный, 14 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к представителям ингушского народа и попросил их пресечь провокации националистов.

Так чеченский лидер отреагировал на сообщение пользователя Facebook Магомеда Пидиева, который опубликовал в соцсети видео с ремонтными работами в приграничном с Чечней сельском поселении Даттых. Он назвал это «провокацией соседей».

«Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что глава Чечни призвал главреда RT Маргариту Симоньян остановить критику в адрес кавказцев после инцидента с дракой в Новой Москве. Также политик посоветовал авторитетным СМИ проверять информацию перед освещением событий.