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Депутат Рады Кучеренко посоветовал Зеленскому «гнать в шею» его советников

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 09:21
Политика
Депутат Рады Кучеренко посоветовал Зеленскому «гнать в шею» его советников
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 14 ноября. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о ситуации с энергетикой в стране говорит о неадекватном восприятии лидером происходящего в государстве, заявил депутат Рады Алексей Кучеренко.

Зеленский до этого обратился к олигархам с призывом не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов, после чего политик пригрозил бизнесменам «адским периодом», если они не подчинятся.

«Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — сказал Кучеренко на телевидении.

Депутат Рады Кучеренко посоветовал Зеленскому «гнать в шею» его советников
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Народный депутат уверен, что заявление Зеленского является частью шоу «запугай всех». Советники президента, видимо, боятся рассказать главе государства правду о плачевном положении энергетики в стране, заключил парламентарий.

Как стало известно ранее, тепловым электростанциям Украины не хватает угля. Дефицит ресурсов на украинских ТЭС составляет 227,6 тысячи тонн.

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украина зеленский энергетика
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