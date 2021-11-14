Великобритания попыталась переложить вину в миграционном кризисе у границ Польши на Россию

Лондон, 14 ноября. Российская Федерация якобы «тщательно спланировала кризис» с мигрантами на белорусско-польской границе. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Глава внешнеполитического ведомства также призвала Россию повлиять на Белоруссию, чтобы разрешить миграционный кризис в серой зоне. По мнению Трасс, Москва якобы «спланировала» этот кризис, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека.

«Россия несет здесь четкую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», — заявила Трасс.

Ранее политолог Наталья Макеева заявила, что страны Европейского Союза сами виноваты в разразившемся на белорусско-польской границе миграционном кризисе. По ее словам, главной причиной этому послужило «цивилизационное высокомерие европейцев».