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Глава ФСВТС Шугаев объявил о начале поставок комплексов С-400 в Индию
Армия
Глава ФСВТС Шугаев объявил о начале поставок комплексов С-400 в Индию
Пресс-служба ЗВО

Дубай, 14 ноября. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» начали поступать в Индию в рамках двустороннего соглашения, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что поставки ведутся в соответствии с ранее согласованным графиком.

«Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику», — заявил Шугаев перед началом работы выставки Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах.

Контракт на поставки «Триумфов» был подписан еще в 2018 году во время визита в Индию президента РФ Владимира Путина. Сумма контракта на поставку пяти полковых комплексов составила 5,43 миллиарда долларов. Ранее также сообщалось, что для обучения эксплуатации С-400 индийские военные прибыли в Россию.

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