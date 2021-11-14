Глава ФСВТС Шугаев объявил о начале поставок комплексов С-400 в Индию

Дубай, 14 ноября. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» начали поступать в Индию в рамках двустороннего соглашения, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что поставки ведутся в соответствии с ранее согласованным графиком.

«Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику», — заявил Шугаев перед началом работы выставки Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах.

Контракт на поставки «Триумфов» был подписан еще в 2018 году во время визита в Индию президента РФ Владимира Путина. Сумма контракта на поставку пяти полковых комплексов составила 5,43 миллиарда долларов. Ранее также сообщалось, что для обучения эксплуатации С-400 индийские военные прибыли в Россию.