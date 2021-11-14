Алла Пугачева поймала дочь Лизу за поеданием икры с рисом

Москва, 14 ноября. Примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала, какие блюда она предпочитала в детстве и какие ест сейчас. Выяснилось, что звезда, оказывается, предпочитает самую простую еду — отварные сосиски, хлеб с маслом и эклеры к чаю. Их, к слову, готовила мать артистки, пишет Teleprogramma.pro.

Спросили о вкусовых предпочтениях и младшую дочь четы Галкиных — Лизу. Выяснилось, что девочка обожает икру. При этом Максим Галкин пытался всячески намекнуть, что Лиза обожает баклажанную, но сестра-двойняшка Гарри была непоколебима. Она сообщила, что любит уплетать красную икру вприкуску с гречневой кашей.

Правда, недавно Примадонна подловила дочь за поеданием риса, но все с той же икрой. Ее любимый деликатес подали специально для девочки. Во время обеда малышка о чем-то серьезно рассказывала маме, но не смогла скрыть наслаждения от вкусного завтрака.

Стоит отметить, что дети Галкина и Пугачевой растут творческими и уже сегодня можно углядеть их хорошие манеры и талант. Но, естественно, как и все дети — двойняшки любят похулиганить.

Максим Галкин часто выкладывает видеоролики с детьми на своей странице в Instagram. Они то поют хором, катаясь по замку на роликах под песню «Не жди меня, мама, хорошего сына», то соревнуются в кулинарных состязаниях или играют в карты.

Умеют дети и играть на музыкальных инструментах.

Ранее, например, Лиза Галкина и племянница двойняшек Клавдия Земцова устроили спектакль под аккомпанемент Гарри Галкина.