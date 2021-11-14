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Пушков жестко прошелся по британскому генералу Картеру за выпад в сторону России

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 08:49
Политика
Пушков жестко прошелся по британскому генералу Картеру за выпад в сторону России
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 14 ноября. Слова генерала армии Великобритании Ника Картера об ухудшающихся отношениях Запада и России и вероятном противостоянии при любой «случайности» были жестко встречены сенатором Алексеем Пушковым.

Ранее британский офицер заявил, что взаимодействие между странами Запада и РФ накалено серьезнее, чем во времена холодной войны. По словам Картера, конфликт с Москвой может развязаться по любому якобы случайному поводу. В пример он привел обостренный миграционный кризис на границе с Белоруссией, что и вызвало резкую реакцию у российского сенатора Пушкова.

«Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России - в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?» — ответил Алексей Пушков в своих соцсетях.

Ситуация с наплывом беженцев на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября. Накануне в районе сдерживания мигрантов погиб один польский солдат.

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великобритания пушков совет федерации миграционный кризис генерал картер
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