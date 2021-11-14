Sad24: польские фермеры потребовали наказать Россию за запрет на экспорт яблок

Москва, 14 ноября. Санкции Москвы уже на протяжении нескольких лет лишают польских фермеров возможности экспортировать яблоки в Россию. Местные аграрии возмущены таким развитием событий.

Настроения польских фермеров ухудшаются из-за увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из России. Они шесть лет не могут отправлять свою продукцию на российский рынок, несмотря на наличие обратных поставок.

«Мы не экспортируем яблоки и другие агропродовольственные товары в Россию уже более 6 лет. Однако обратные поставки все еще возможны», — цитирует садоводов издание Sad24.

Авторы статьи напомнили, что производители овощей и фруктов из Польши начали все чаще требовать введения ответных санкций против России. Они добиваются запрета для Москвы на экспорт продукции в Польшу и другие европейские страны, передает «ПолитРоссия».

Поставки польских овощей и фруктов в Россию завершились в августе 2014 года. Причиной этого стали резко обострившиеся отношения между Москвой и западными государствами. Российская сторона ввела запрет на поставки продовольствия из стран Евросоюза, однако сам ЕС воздержался от ответных мер.

Россия с 17 ноября увеличивает экспортную пошлину на отечественную пшеницу. Она вырастет с 69,9 до 77,1 доллара за тонну.