Новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19 начался в России

Москва, 14 ноября. Привитые россияне смогут выиграть 100 тысяч рублей за прохождение полного курса вакцинации от COVID-19. Соответствующее постановление правительства начало действовать 14 ноября.

Приз в размере 100 тысяч рублей сможет выиграть тысяча человек. Для участия в розыгрыше нужно было привиться любой вакциной российского производства до начала акции. В случае с двухкомпонентным препаратом необходимым условием является вакцинация обеими дозами.

Розыгрыш проводится на основании материалов Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей выберут случайным образом с помощью компьютера. Вся информация содержится в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата приза осуществляется в течение полугода с начала проведения акции.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил продлить срок розыгрыша среди вакцинированных от COVID-19 граждан. Вместе с этим вдвое увеличено количество призов.