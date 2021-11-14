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Новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19 начался в России

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 08:30
Общество
Новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19 начался в России
pixabay.com

Москва, 14 ноября. Привитые россияне смогут выиграть 100 тысяч рублей за прохождение полного курса вакцинации от COVID-19. Соответствующее постановление правительства начало действовать 14 ноября.

Приз в размере 100 тысяч рублей сможет выиграть тысяча человек. Для участия в розыгрыше нужно было привиться любой вакциной российского производства до начала акции. В случае с двухкомпонентным препаратом необходимым условием является вакцинация обеими дозами.

Розыгрыш проводится на основании материалов Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей выберут случайным образом с помощью компьютера. Вся информация содержится в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата приза осуществляется в течение полугода с начала проведения акции.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил продлить срок розыгрыша среди вакцинированных от COVID-19 граждан. Вместе с этим вдвое увеличено количество призов.

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вакцинация приз розыгрыш коронавирус COVID-19
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