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Мировые лидеры согласовали текст заявления по итогам COP26

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 08:26
Политика
Мировые лидеры согласовали текст заявления по итогам COP26
Global Look Press  /  Pignatelli/EUC

Глазго, 14 ноября. Участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) подготовили текст совместного заявления по итогам прошедшей в Глазго встречи.

Предложенный проект решения утверждается с ранее включенными устными правками. Письменный вариант будет представлен в ближайшее время, заявил председатель конференции Алок Шарма в ходе пленарного заседания.

«Здесь возражений нет, решение принято», — заявил он.

Вместе с этим в рамках СОР26 были приняты правила реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату. Она распространяется на механизмы торговли результатами сокращений выбросов, реализацию климатических проектов и так называемые нерыночные подходы.

Климатическая конференция проходила в шотландском Глазго, а в следующем году мероприятие примет египетский Шарм-эш-Шейх. Власти республики поблагодарили делегации, отдавшие голос в поддержку Каира.

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глазго климатический саммит сор26
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