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Газета Die Welt оправдала поражение гитлеровцев в битве за Москву плохой погодой

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 08:00
Общество
Газета Die Welt оправдала поражение гитлеровцев в битве за Москву плохой погодой
Невские Новости  /  Андрей Лящев

Берлин, 14 ноября. Наступление немецкой армии на Москву захлебнулось из-за плохих погодных условий. Об этом в своем материале для немецкой газеты Die Welt сообщил Флориан Штарк.

Солдаты и техника вермахта были плохо обеспечены горючим и боеприпасами. А из-за начавшихся проливных дождей продвижение бронетехники замедлилось и наступление захлебнулось, считает Штарк.

«Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — сообщил в своем материале журналист.

Под Москвой в 1941 году немцы потерпели тяжелейшее поражение. Впервые с сентября 1939-го немецкая армия ушла в отступление.

Ранее крымское управление Федеральной службы безопасности опубликовало архивные данные о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории полуострова. По информации ведомства, генерал-полковник Эрвин Густав Йенеке виновен в убийствах мирных людей.

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