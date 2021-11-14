Газета Die Welt оправдала поражение гитлеровцев в битве за Москву плохой погодой

Берлин, 14 ноября. Наступление немецкой армии на Москву захлебнулось из-за плохих погодных условий. Об этом в своем материале для немецкой газеты Die Welt сообщил Флориан Штарк.

Солдаты и техника вермахта были плохо обеспечены горючим и боеприпасами. А из-за начавшихся проливных дождей продвижение бронетехники замедлилось и наступление захлебнулось, считает Штарк.

«Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — сообщил в своем материале журналист.

Под Москвой в 1941 году немцы потерпели тяжелейшее поражение. Впервые с сентября 1939-го немецкая армия ушла в отступление.

Ранее крымское управление Федеральной службы безопасности опубликовало архивные данные о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории полуострова. По информации ведомства, генерал-полковник Эрвин Густав Йенеке виновен в убийствах мирных людей.