Конфликт рабочих и сельчан в Иркутской области закончился поджогом и двойным убийством

Иркутск, 14 ноября. Два человека погибли в результате драки, в которой участвовали два жителя села Залари (Иркутская область) и шестеро рабочих. Участники конфликта также подожгли вагончик, сообщили в региональном управлении СК.

Драка произошла вечером 12 ноября. Пока неизвестно, на какой почве появились разногласия между сельчанами и наемными работниками.

«В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами», — сообщили местные следователи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Следователи установили всех участников смертельной драки.

Еще одно убийство на днях произошло в Иркутске. Местная жительница вышла из тюрьмы, однако вскоре зарезала знакомого и едва не убила его 17-летнего сына.