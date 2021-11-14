Четыре человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в США

Детройт, 14 ноября. Одномоторный пассажирский самолет разбился на острове Бивер-айленд в штате Мичиган. В результате несчастного случая погибли четыре человека, сообщила газета Petoskey News-Review.

Крушение воздушного судна произошло после полудня 13 ноября в США. Жертвами стали пилот, пара, которая искала на острове земельный участок для высадки виноградников, а также местный риелтор. Кроме них на борту находились две собаки, которые тоже погибли.

Выжившей при крушении самолета оказалась 11-летняя дочь риелтора. Девочку с тяжелыми травмами увезли в местную больницу. Ей удалось спасти жизнь благодаря вертолету Береговой охраны. Экипаж откликнулся на сигнал бедствия. Сейчас информации о состоянии ребенка нет.

Ранее стало известно о еще одной авиакатастрофе, в которой погибла популярная певица Марилия Мендоса. Самолет с ней на борту рухнул в ночь на 6 ноября в бразильском штате Минас-Жерайс. Незадолго до случившегося артистка опубликовала в соцсетях видео.