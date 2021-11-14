Авторы NI сравнили боевые показатели российского Су-25 и американского А-10

Вашингтон, 14 ноября. Эксперты часто сравнивают российский Су-24 с американским A-10, но при этом упускают некоторые нюансы эксплуатации и их боевого применения. Об этом в своем материале для журнала The National Interest рассказал аналитик Чарли Гао.

Опыт войны в Афганистане показал, что системы Су-25 были уязвимы для наземного огня при выполнении задач на малой высоте. Необходимо было добавить больше брони и два двигателя, чтобы повысить живучесть аппарата, но принести в жертву скорость.

В результате были предприняты попытки модернизации Су-25. Первым был Су-25Т, версия, которая была направлена на улучшение противотанковых возможностей своего предшественника. Для достижения этой цели на Су-25Т установили электрооптические системы Шквал и Меркури. Они позволяли самолету обнаруживать и отслеживать цели с гораздо больших расстояний. Аналогичные комплексы существовали и в американском А-10С.

В результате ряда модернизаций Су-25 обзавелся надежным комплектом современных модификаций, базирующихся на оружии с лазерным наведением. В то время как A-10C остался на изначальном уровне, фокусируясь на оружии и доставке электрооптического высокоточного оружия.

Ранее аналитики The National Interest назвали Российскую Федерации наиболее подготовленной к противостоянию в Арктике. Главным преимуществом РФ в регионе является ледокольный флот.