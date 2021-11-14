МИД Великобритании запоздало потребовал бойкотировать строительство «СП-2»

Лондон, 14 ноября. Европейские страны должны объединиться и выступить против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», возведение которого завершилось еще в сентябре 2021 года. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс в статье для газеты Sunday Telegraph.

Она опоздала с подобными призывами минимум на два месяца. Строительство трубопровода уже завершилось и «СП-2» ожидает сертификации. Тем не менее Трасс подняла тему и заявила, что проект якобы может «подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ».

«Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток — 2"», — заявила министр.

Компания Nord Stream 2 AG должна пройти процедуру сертификации перед тем, как «Северный поток — 2» сможет заработать. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сначала соответствующие решения примет немецкий регулятор, после чего их оценкой займется Еврокомиссия.