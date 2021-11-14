Семь человек оказались в больнице после встречи с разъяренным буйволом в Китае

Пекин, 14 ноября. Буйвол устроил ДТП и ранил несколько человек в городском округе Юйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Инцидент запечатлела камера видеорегистратора.

Первой от действий животного пострадала женщина, которая ехала на мопеде. Она остановилась на перекрестке, как вдруг ее боднул разъяренный буйвол. Затем животное побежало дальше по улице, распугивая пешеходов. В результате падения со скутера с женщины слетел шлем, и она упала посреди проезжей части на глазах у полицейских.

На другой записи запечатлено, как буйвол вбегает в магазин на обочине. Какое-то время он просто стоит посреди торгового зала, после чего возвращается на улицу.

Полицейские установили, что изначально буйвол был запряжен в телегу. Однако он вырвался на свободу во время разгрузки товара у киоска. Правоохранителям пришлось открыть огонь по животному, в результате чего оно скончалось.

В Эквадоре пес породы шнауцер по кличке Шелайни не сбивает людей на улице, а приносит им пользу. Он вместе со своим хозяином на протяжении более пяти лет работает в доставке еды на дом.