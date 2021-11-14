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Программа обучения в вузах Салехарда может пополниться специальностью строителя-северянина
Общество
Программа обучения в вузах Салехарда может пополниться специальностью строителя-северянина
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Салехард, 14 ноября. Новая специальность может появиться в высших учебных заведениях Салехарда. Речь идет об обучении на строителя-северянина, рассказали на международной научно-практической конференции по мерзлотоведению.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что строители, работающие в условиях крайнего севера, должны обладать определенным багажом знаний. На данный момент в стране узких специалистов в этой сфере недостаточно, пишет «Ямал-Медиа».

«Нужно обязательно учитывать то, что мерзлота зимой очень жесткая и плотная. А весной и летом она начинает подтаивать, в результате этого поднимается вода, идут колебания фундаментов очень сильные. Это надо обязательно учитывать. Поэтому дома строят на сваях. Это принципиально», — отметил основные сложности вице-президент Ассоциации строителей России Владимир Пономарев.

По его словам, строителям при возведении конструкций на Севере нужно знать все про состав почвы. Также необходимо усвоить базовые знания об особенности климата и о том, как ведут себя конструкции и материалы при очень низких температурах.

Недавно исследование показало, что ЯНАО занял лидерскую позицию в доступности аренды жилья для семей с детьми. Согласно данным опроса, порядка 72 процентов семей могут позволить снять двухкомнатную квартиру без существенной нагрузки на бюджет.

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строительство вуз север
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